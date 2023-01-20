الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى: الاتجار بالبشر جريمة تحرم ملايين الأشخاص من حريتهم

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الاتجار بالبشر جريمة تحرم ملايين الأشخاص من كرامتهم وحرياتهم.

 

وشدد بلينكن - في بيان صحفي أورده الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية - على ضرورة التوعية ضد جريمة الاتجار بالبشر والتي يقدر عدد ضحاياها في جميع أنحاء العالم بنحو 27.6 مليون شخص.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "هذا الشهر هو الشهر الوطني لمنع الاتجار بالبشر، وهو الوقت المناسب للأشخاص والمنظمات والمجتمعات والمنظمات الفيدرالية للانضمام إلى جهودنا لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر".

 

ولفت بلينكن إلى أن إشراك الناجين الذين عانوا من الاتجار بالبشر كشركاء ضروري لتطوير سياسات وبرامج فعالة لمكافحة الاتجار، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بجهودها الثابتة في مكافحة الاتجار بالبشر.

 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "الإدارة الأمريكية تمول مشاريع في جميع أنحاء العالم لتعزيز منع ومكافحة الاتجار بالبشر وتدعم المنظمات التي تعالج هذه القضية بطرق جديدة ومبتكرة"، مضيفا أن الولايات المتحدة ترفع باستمرار قضية الاتجار بالبشر في محادثاتها مع الحكومات الأجنبية و"نحن مصممون على مكافحة هذه الآفة بجميع أشكالها".

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