الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل فكر جماعة الإخوان الإرهابية متجمد أم متجدد؟.. إسلام الكتاتنى يرد

الإخوان
الإخوان

أوضح إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، حقيقة فكر جماعة الإخوان الإرهابية وما إذا كان فكراً متجمدًا أو متجددًا، قائلاً: "إن فكر جماعة الإخوان هو فكر متجمد". 

 

وأضاف الكتاتني خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي كريم حاتم، أن فكر جماعة الإخوان ليس متجدداً ، وذلك بشهادة قيادات جماعة الإخوان أنفسهم,لافتا إلى أن أحد قيادات الإخوان كان ليس قطبيًا، ولذلك ل يوصلوه إلى سدة المرشد للجماعة، حيث كان من المفترض أن يكون هو المرشد بعد عمر التلمساني، وكان يدعى محمد فريد عبدالخاق، حيث اعترف في أحد لقاءاته التلفزيونية أن الجماعة متوقفة عند فكر حسن البنا وسيد قطب، ولم تتجاوز هذا الفكر.

 

وأوضح الباحث في حركات الإسلام السياسي، أن  جماعة الإخوان لم تجدد ولم تبتكر في الأساليب، مؤكدًا أن فكر الجماعة متجمد من ناحية الفكر، ومن ناحية القيادة فهي قيادة جامدة وتتسم بالغباء الشديد وتفتقد المرونة  كما أنها تفتقر فقه الألف باء سياسة.

 

وأشار إلى أنه لايسمح بقيادة تتسم بالذكاء والمرونة حيثيجب أن تكون قيادة قطبية، لها أجندة واضحة وخاصة وتنتصر إلى النظام الخاص، وتنتصر إلى الأفكار الذي زرعها وأسس لها سيد قطب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 20-1-2023

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

تعرف على خطوات معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة فى 2023

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر اليوم الجمعة 20-1-2023

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران

أمام مجلس الأمن.. مصر ترفض اقتحام مسئولين إسرائيليين للأقصى وتحذر من خطورة الانتهاكات

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل