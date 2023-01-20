هل فكر جماعة الإخوان الإرهابية متجمد أم متجدد؟.. إسلام الكتاتنى يرد

أوضح إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، حقيقة فكر جماعة الإخوان الإرهابية وما إذا كان فكراً متجمدًا أو متجددًا، قائلاً: "إن فكر جماعة الإخوان هو فكر متجمد".

وأضاف الكتاتني خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي كريم حاتم، أن فكر جماعة الإخوان ليس متجدداً ، وذلك بشهادة قيادات جماعة الإخوان أنفسهم,لافتا إلى أن أحد قيادات الإخوان كان ليس قطبيًا، ولذلك ل يوصلوه إلى سدة المرشد للجماعة، حيث كان من المفترض أن يكون هو المرشد بعد عمر التلمساني، وكان يدعى محمد فريد عبدالخاق، حيث اعترف في أحد لقاءاته التلفزيونية أن الجماعة متوقفة عند فكر حسن البنا وسيد قطب، ولم تتجاوز هذا الفكر.

وأوضح الباحث في حركات الإسلام السياسي، أن جماعة الإخوان لم تجدد ولم تبتكر في الأساليب، مؤكدًا أن فكر الجماعة متجمد من ناحية الفكر، ومن ناحية القيادة فهي قيادة جامدة وتتسم بالغباء الشديد وتفتقد المرونة كما أنها تفتقر فقه الألف باء سياسة.

وأشار إلى أنه لايسمح بقيادة تتسم بالذكاء والمرونة حيثيجب أن تكون قيادة قطبية، لها أجندة واضحة وخاصة وتنتصر إلى النظام الخاص، وتنتصر إلى الأفكار الذي زرعها وأسس لها سيد قطب.