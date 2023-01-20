فنان من حلايب وشلاتين يبهر لجنة تحكيم «الدوم»: «أبويا اكتشف موهبتي»

شارك المتسابق أحمد محمد عثمان، من حلايب وشلاتين، في تجارب الأداء ببرنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، في فئة الغناء.

وقال أحمد خلال التقرير الذي قدمه البرنامج: «عندي 26 سنة بحب الغناء جدًا وأنا من حلايب وشلاتين، أبويا اكتشف موهبتي وشجعني ونمى الوهبة فيً وكان بيسمعني الاغاني التراثية وأغاني أم كلثوم، وعبدالحليم وبعد وفاته ابتعدت عن المجال الفني وأصيبت باكتئاب وأصحابي خروجني من المود، وشجعوني».

رأي اللجنة

وقدم خلال وقوفه أمام لجنة تحكيم البرنامج المكونة من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك، أغنية من "التراث"، للغة "البيجاوية"، قبل أن يطلب منه أبو الخير أن يغنيها بالعربية فقدم أغنية "يا صغير" وسط إشادة كبيرة من اللجنة.

وقال له أبو الخير: "فرحان إني شوفتك ومتشرف بيك وشكرا ليك إنك جيت".

تفاصيل البرنامج

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.