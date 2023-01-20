الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة أطفال من حي "رأس العامود" جنوب مدينة القدس المحتلة، وشابين من مخيم "شعفاط" شمال شرق المدينة.

 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت كذلك فلسطينيًا من بلدة (بيت أمر) شمال محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.


كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة "يعبد" جنوب محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية المحتلة.


وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بالاختناق.


وأضافت أن تلك القوات نصبت حاجزًا على مدخل البلدة، وأوقف جنود الاحتلال، المركبات وفتشوها وحطموا زجاج مركبة.

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