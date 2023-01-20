الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حسام البرمبلى يكشف جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات وتوفير بدائل آمنة

العشوائيات
العشوائيات

أوضح الدكتور حسام البرمبلي، أستاذ التخطيط العمراني، عن جهود الدولة في القضاء على العشوائيات وتوفير بدائل آمنة، قائلًا: "إنه تم دراسة هذا الموضوع لفترات طويلة من الزمن لكيفية السيطرة على الإمتداد العشوائي".

 

وأضاف البرمبلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار”، المذاع عبر فضائية exrtra news، الذي يقدمه الإعلامي كريم حاتم، أن الدولة المصرية تبنت فكرة التوجه نحو إيجاد مناطق آمنة لرفاهية الإنسان وجودة الحياة، لافتا إلى أن الخطة التي تم وضعها من المرحليات بخصوص الـ 2171 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى، ومراحل متوالية لحوالي 13 محافظة، هي خطة في غاية الروعة. 

 

وأوضح أن جهود الدولة في القضاء على العشوائيات يأتي بهدف توفير السكن الآمن ورفع الثقافة لهؤلاء الناس المنتقلين من المناطق الغير آمنة إلى المناطق الآمنة،وبالتالي رفع الاحساس بالانتماء.

 

وتابع أستاذ التخطيط العمراني:"نحن تأخرنا كثيرا في الإهتمام بالمواطن المصري، وتأخرنا في عمل هوية محددة ،  والمباني الخاصة بمشروع الإسكان بديل العشوائيات تواكب العصر، بالإضافة إلى وجود خدمات تناسب المواطنين".

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