الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية السورى: نرفض محاولات النيل من دور الأونروا فى دعم الشعب الفلسطينى

الدكتور فيصل المقداد
الدكتور فيصل المقداد

أكد وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد، على موقف بلاده الثابت والداعم للشعب الفلسطينى فى مواجهة محاولة تصفية قضيته في ظل الممارسات العنصرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأعرب "المقداد" - خلال لقائه ، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، والوفد المرافق، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)- عن إدانة سوريا لهجمات المتطرفين الإسرائيليين على المسجد الأقصى والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، مؤكدا رفض بلاده لمحاولات النيل من دور (الأونروا) المتمثل بدعم الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي الشتات.


وأشار المقداد إلى مخاطر العقوبات الأحادية القسرية على حياة الفلسطينيين في سوريا، الذين يتقاسمون مع الشعب السوري لقمة العيش، وتطلعاتهم إلى العودة لوطنهم الأم فلسطين، مجددا استمرار بلاده في تقديم الدعم اللازم لاستمرار (الأونروا) في عملها بما يساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتحسين سبُل حياته وتلبية احتياجاته المتزايدة.


بدوره، عبّر "لازاريني" عن حرص (الأونروا) على مواصلة تقديم العون للاجئين الفلسطينيين في سوريا، مقدّراً جهود الحكومة السورية في التعاون لتخفيف المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، ومؤكداً أهمية حشد الدعم اللازم لمواجهة التحديات التي تواجهها (الأونروا) وخاصة في مجال التمويل.

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