«الدوم».. متسابق: «بقالى 18 سنة بحاول أكون مغنى»

قال مجدي عبد الفتاح من سوهاج، عن فئة الغناء: "بقالي 18 سنة بحاول أكون مغني بس مجتش الفرصة اللي تعبر عني، وجيت الدوم عشان أكون نجم الدوم في الغني".



وأثنى أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبوالخير على المتسابق قائلاً: "صدقتك غني اللي أنت تعرفه وتحبه".



وتابع:"لازم أقولك إنت معانا".

“الدوم”



وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط ، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبوالخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.



وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

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