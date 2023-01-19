متسابق يفاجئ اللجنة في «الدوم»: «معايا سندوتشات طازة»

فاجأ توماس ميخائيل، متسابق برنامج الدوم، ابن محافظة المنيا، لجنة التحكيم بحضور سندوتشات تساعده على تقديم موهبته قائلاً:"جايب سندوتشات طازة أقدم بيها الفقرة".

وأثنى أبو الخير على المتسابق قائلاً:"استناني السندوتشات دي بره"، وتابع أحمد مبارك:" لما تيجي يبقي في لحظة مؤثرة أثبت في تعبيرات وشك".

“الدوم”

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

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