«الدوم» يستعرض مشوار حياة المحاور مفيد فوزى

عرض برنامج "الدوم" تقريرا عن حياة صاحب البصمة الواضحة في الإعلام العربي المحاور الراحل مفيد فوزي.

وجاءت القصة: "في يوم اتكسرت فيه رجل فاطمة اليوسف، صاحبة مجلة روز اليوسف، كل اللي شغالين في المجلة كتبوا علي الجبسر أمنيتهم بالشفاء، اللي واحد بس هو مفيد فوزي، كتب: "أتمنى أن أكون صحفياً معروفاً".

الجملة شدت انتباه سيدة الصحافة المصرية فطلبت رئيس تحرير المجلة وقالت له: "النهارده طلع قرار بتعين الولد مفيد فوزي ده، مفيد فوزي كان مختلفاً وهو طفل وأمه هي اللي كانت شايفه فيه الموهبة وشجعته على الكتابة وهو صغير، واتعلم الشغلانة على إيد عمالقة الصحافة زي أحمد بهاء الدين، والذي استطاع أن يخمد فيه حبه لتقليد الكبير حسنين هيكل:"خليك نفسك ومتقلدش حد".

“الدوم"



بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

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