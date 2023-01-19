لجنة تحكيم الدوم تشيد بمواهب الصعيد:«مبسوطين منكم»

ثمنت لجنة التحكيم ببرنامج (الدوم) على عدد من المتسابقين من منطقة الصعيد.

وقال شادي شاش للمتسابق محمد علي صبري عن فئة التقديم:"مبسوط منك وإن شاء الله التوفيق يكون معاك وتكون معانا"، وتابع "شكرًا وبوعدك يكون لك نصيب".

“الدوم”

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة المنصورة، لبرنامج "الدوم"، المذاع عبر فضائية DMC حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.



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