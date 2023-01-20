رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسى لتسجيل الاستمارة الإلكترونية

يكثر البحث عن رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي والذي يمثل الأساس من أجل تسجيل الاستمارة الإلكترونية، خاصة لطلاب الثانوية العامة 2023 الذي بدأ تسجيل استمارتهم من يوم 15 يناير وحتى يوم 28 فبراير.

رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي 2023

نعرض لكم في التقرير التالي رابط انشاءغ البريد الإلكتروني المدرسي من أجل تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2023.

البريد الإلكتروني المدرسي هو الحساب المدرسى الموحد للخدمات الإلكترونية والذي يوفر آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلبة والمعلمين لإصدار البريد المدرسي والاستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم.

من خلال الرابط الذي تضعه وزارة التربية والتعليم يمكن انشاء البريد الالكتروني المدرسي اضغط هنا

https://office365.emis.gov.eg/

ويتم تسجيل البيانات والمتمثلة في إدخال الرقم القومي للطالب مع ملاحظة أن الطالب الذي يبلغ عمره أقل من ١٦ عاما يجب استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة

إدخال كود الطالب

والضغط على خانة أنا لست روبوت واخيرا الضغط على التحقق من البيانات.



من خلال البريد الإلكتروني المدرسي يتم الدخول لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 ثم يتم طباعتها.

الأوراق المطلوبة بعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

بعد تسجيل الاستمارة الالكترونيةغ للثانوية العامة 2023 يتم طباعتها وتسليمها للمدرسة مرفق معها هذه الأوراق، ومنها:

1- إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وإحضار نسختين منه.

2- إيصال رسوم التقدم للامتحانات، وهى سداد 210 جنيها للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية، أما المتقدمين للمرة الثالثة والرابعة، عليهم سداد 410 جنيها للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة.

3- إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالي 105 جنيهات.

4- إحضار شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب ورقم هاتف الطالب.

5- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ورقم هاتفه الخاص.

6- إحضار 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا، بالنسبة للبنات فيجب الالتزام بالزي المدرسي في الصور.

7- وفي حالة الطالب الراغب في الإعادة، إحضار بيان رسوب من المديرية و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.