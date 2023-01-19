الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جاد القاضي يوضح جهود الدولة في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة

الدكتور جاد القاضي،
الدكتور جاد القاضي،

أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جهود الدولة المصرية في مجال الفضاء والفلك ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، قائلاً:"إن جهودنا تأخرت نسبيًا في ملف الفضاء وأبحاث الفضاء". 

أضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي كريم حاتم، أنه كان يوجد سبق في بحوث الفلك، لافتا إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، منذ بداية القرن التاسع عشر، حيث يوجد مساهمات دولية وعالمية.

وأوضح أنه في عام 1969عندما هبط أبوللو11 على القمر، حيث كان واحدًا من أربع مراصد دولية تحدد موقع هبوط أبوللو على سطح القمر، وهو مرصد القطامية الفلكي.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بأبحاث الفضاء، فعلى الرغم من أننا بدأنا في رصد الأقمار الصناعية عام 1957م، مع إطلاق أول مركبة فضائية من الإتحاد السوفيتي، لكن الجهود اقتصرت على الرصد والمراقبة حتى تم التطور ليصل إلى الرصد بالليزر، معقبا:"كلنا كان لدينا طموح بأن يكون لدينا برامج فضاء ووكالة فضاء مصرية".

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