إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز فى الصف

شهدت منطقة الصف بمحافظة الجيزة، إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل، وتم نقلهم إلى المستشفى وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة الصف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث و الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق والذي نتج عنه إصابة 4 أشخاص بحروق جرى نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج.

وتبين من التحريات أن الحريق ناتج عن تسرب غاز تسبب في انفجار الاسطوانة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.