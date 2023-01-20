الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 20-1-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

ننشر لكم حالة الطقس اليوم الجمعة 20-1-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تواصل حالة الطقس الاستقرار على أغلب محافظات الجمهورية ليسود الطقس الدافئ نهارا وباردة في ساعات الصباح الباكر والمساء حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ .

حالة الطقس اليوم 

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة أن يسود الطقس البارد في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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وينصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلًا وفي الصباح الباكر، ويفضل اصطحاب جاكت سهل الخلع لمن يتواجدون بالخارج وقت الظهيرة، محذرة المواطنين بعدم الانخداع بحالة الطقس الدافئ، وتخفيف الملابس أثناء الخروج من المنزل، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، فلا نزال في فصل الشتاء، وأن ارتفاع درجة الحرارة مؤقت سينتهي بدءا من يوم السبت المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة 

 

القاهرة الكبرى: العظمي 22 والصغرى 11 درجة.

محافظات الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

محافظة جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات

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