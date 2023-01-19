الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

السبت.. «حماة الوطن» يطلق المنتدى الثقافى لشباب البحر الأحمر

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

يطلق حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، السبت المقبل، المنتدى الثقافي لشباب البحر الأحمر تحت شعار "التدريب والتعلم من حق كل إنسان"، وهو برنامج تدريبي متطور عن بعد لتطوير الذات وتنمية المهارات الوظيفية والحياتية عبر برنامج زووم. 

يؤكد الحزب أن البرامج التدريبية المقدمة مجانية وهي لجميع أفراد الأسرة، ويقدمها الحزب انطلاقاً من أهمية دور المجتمع المدني في تنمية المجتمع، والتدريبات مقدمة من خلال الخبرات التدريبية الكبيرة من الأسماء المعروفة، وهم من أساتذة الجامعات وأصحاب الخبرات العلمية والعملية. 

ويهدف المنتدى لاكتساب المعلومات من مصادرها الصحيحة، وهي برامج تدريبية فعالة مخصصة لتنمية العقول، ومنها ما هو متعلق بتطوير الذات وتنمية المهارات الوظيفية، ومنها ما هو متعلق بالنواحي الاقتصادية العامة طبقاً للبرامج العلمية، ومنها ما هو متعلق بالتثقيف السياسي، ومنها ما هو متعلق بالصحة والحفاظ عليها والكثير من الموضوعات الأخرى التي تهم كل إنسان يرغب في تنمية معلوماته من مصادر موثوقة، وعن طريق مدربين محترفين متطوعين لخدمة وطنهم، حيث إنه بإمكان المتدربين أيضاً التحاور مع المدربين للاستفسار وتأكيد المعلومات. 

يأتى ذلك بتوجيهات الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم العام، ومحمد الشناوى أمين أمانة حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر.

حماة الوطن المنتدى الثقافى التدريب المهارت الوظيفية الاسرة المجتمع

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