بدء الحلقة الجديدة من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب

بدأت قبل قليل، الحلقة الجديدة من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعرض البرنامج على قناة DMC وتقدم حلقة اليوم مواهب الصعيد وأقيمت الاختبارات بأسيوط.

اختار القائمون على برنامج الدوم فى موسمه الثانى المطرب طارق فؤاد رئيسًا للجنة تحكيم العازفين.

وروج الفنان طارق فؤاد، للمسابقة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معلنًا انطلاق الاختبارات لفئة العازفين الموسيقيين والتى تشمل فئة العزف على العود والناى والكمان والقانون والآلات الإيقاعية.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، أولى حلقات النسخة الثانية من أقوى برنامج لاكتشاف المواهب El Dome عبر شاشة مجموعة قنوات dmc يومي الخميس والجمعة 12 و13 يناير الجاري في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وتعاد حلقات البرنامج يومي الاثنين والثلاثاء.

وبعد انتهاء مرحلة البحث عن الموهوبين فى إقليم قناة السويس خلال الحلقة الأولى من «الدوم ٢»، توجهت كاميرات ولجنة تحكيم البرنامج فى حلقته الثانية إلى منطقة الدلتا، وبالتحديد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، التى خرج منها عشرات المبدعين والموهوبين على مدار العقود الماضية.

وواصلت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمد أبوالخير، أستاذ الموسيقى والغناء، والإعلامى شادى شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك، تقييم واختيار عشرات المواهب من مدن الدلتا، فى مجالات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى، وقدموا للمتسابقين مجموعة من النصائح المهمة لتطوير مواهبهم.

وحقق البرنامج في الموسم الأول نجاحا كبيرا للغاية، وأخرج عشرات المواهب في مختلف المجالات الفنية والإعلامية وقدمته المتحدة للجمهور.