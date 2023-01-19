كيف استقبلت والدة عبدالوهاب فريق ابنها في «كابيتانو مصر»؟

عبّرت والدة كابتن محمد عبدالوهاب عن سعادتها الكبيرة لوجود فريق يحمل اسم ابنها في برنامج "كابيتانو مصر".

قالت في تصريحاتها للبرنامج خلال تواجدها بالاستاد: "ربنا يوفقكم ويخليكم وأنا سعيدة جدًا إن انتو دايمًا فاكرين محمد وبتكرموه، وكمان فريق باسمه يسعدني طبعًا وجيت من الفيوم علشان أشوفهم".

أضافت:"شباب زي الفل وربنا يوفقهم ورجال وأطفال كويسين وربنا يحمي شباب مصر كلهم ويلعبوا رياضة ويشتغلوا ويجتهدوا ويبعدوا عن أي شيء وحش والكل يجتهد كل واحد في مكانه".

تفاصيل البرنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.