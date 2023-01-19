الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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موازنة النواب: «التخارج» يجب أن يحكم بشفافية حتى لا تظهر الأموال الساخنة

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم إمام

قال الدكتور عبدالمنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن عدد اللجان التي تدخل في حل الأزمات بمصر كبير للغاية، وهذا العدد الكبير يعمل على إطالة الإجراءات المتبعة، ومن ثم أخذ الكثير من الوقت لحين الخروج بقرار جماعي نهائي، ولهذا يجب تعديل الهيكل الإداري المصري حتى تنجح مصر في إدارة الأزمات الاقتصادية مثلما نجحت في إدارة أزمة كورونا. 

الحوكمة الاقتصادية

أكد إمام، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن التخارج يجب أن يُحكم بشفافية واضحة حتى لا يكون هناك طبقة مستفيدة ومن ثم ظهور ما يُسمى بالأموال الساخنة.

الإصلاح الإداري 

أضاف أنه يجب العمل في الوثيقة بطريقة حق الانتفاع، إضافة إلى أنه يجب على الحكومة عدم التحدث عن الحوكمة الاقتصادية قبل الحديث عن الإصلاح والدمج الهيكلي لمئوسساتها.

عبد المنعم إمام الخطة والموازنة بالنواب الازمات الاقتصادية قانون التخارج اي تي سي مصر جديدة

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