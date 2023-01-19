الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ميدو لـ لاعبى «كابيتانو مصر»: «يارب كلكم تبقوا محمد صلاح»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

بدأت فعاليات الحلقة التاسعة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المُذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وحل ميدو المدير الفني الحالي للنادي الإسماعيلي، ضيفاً على برنامج "كابيتانو مصر".

وخلال الحلقة أثنى ميدو خلال حديثه مع اللاعبين على محمد اليماني نجم الكرة المصرية السابق ومدرب فريق "علي أبوجريشة" قائلاً: "يماني كان لاعب جامد جداً وكان ممكن يلعب في أكبر مكان في العالم".

ووجه ميدو نصائح إلى اللاعبين قائلاً: "لازم لاعب أو اثنين أو ثلاثة يحترفوا، ويارب كلكم تكونوا زي محمد صلاح". 

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