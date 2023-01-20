الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يجتمع مع مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة لمناقشة الفرص الاستثمارية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الخميس، مع أعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولى بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة؛ لاستعراض أبرز ما يتعلق بملف تطوير منشآت الاستاد، فى ضوء تحويل هيئة الاستاد لهيئة اقتصادية.

شهد الاجتماع الحديث حول الفرص الاستثمارية داخل الاستاد، وتحديد أفضل المناطق للاستثمار  على أن تقوم الهيئة الهندسية بدراستها بجانب عرض خطة التطوير داخل الاستاد.

تطرق الاجتماع إلى الموارد المالية التى حققتها هيئة إستاد القاهرة خلال  الثلاثة أشهر الماضية جراء استضافة مجموعة من البطولات المختلفة، وعروض ديزنى على الجليد.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية استاد القاهرة الدولى ككيان رياضى كبير، يمتاز بتنوع إنشاءاته التى تخدم جميع الألعاب الرياضية، مشيراً إلى التوجه نحو جعله هيئة اقتصادية كبرى  جنباً إلى جنب مع تطويره بشكل مستمر، لافتاً إلى متابعة مجلس إدارة الهيئة لكافة المُستجدات المتعلقة فى هذا الشأن.

حضر الاجتماع، ومن أعضاء مجلس الإدارة اللواء خالد عبد العال ،اللواء أحمد العزازي، الدكتور عبد العزيز هاشم، الدكتور حسين السمري، المهندس عمر بلبع ,وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة.

 

 

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
استاد القاهرة الدولى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اقتصادية الاستثمارية الهيئة الهندسية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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