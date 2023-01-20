الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على خطوات معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة فى 2023

حملات مرورية
حملات مرورية

 خطوات ورابط معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023 من أهم ما يلفت أنظار جميع قائدي السيارات، حيث تصدرت محرك البحث «جوجل»، كيفية التعرف علي المخالفات المرورية، وأعلن موقع النيابة العامة إتاحة خدمة جديدة للاستعلام بكل سهولة من المنزل وبدون اي مجهود.

 

مخالفات المرور 2023

ومن هذا الجانب، تقدم أيضا الإدارة العامة للمرور خدمات إلكترونية الهدف منها التسهيل علي مالكي السيارات للاستعلام عن مخالفات المرور وسداد المخالفات أون لاين، عبر موقعها الرسمي، في أسرع وقت ممكن ودون حاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور.

 

خطوات معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023

الخطوة الأولى: على صاحب السيارة الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية التالي:
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.
الخطوة ثانية: علي صاحب السيارة اختيار «بيانات المرور» والضغط عليها.
الخطوة ثالثة: علي صاحب السيارة اختيار الاستعلام عن مخالفات تراخيص السيارة.
الخطوة رابعة: علي صاحب السيارة ادخال بيانات السيارة التي يتم الاستعلام عن مخالفاتها.
الخطوة خامسة: علي صاحب السيارة كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة، بكتابة الأرقام وثم الحروف.
الخطوة سادسة: علي صاحب السيارة الضغط على أيقونة إجمالي مخالفات المرور.
الخطوة سابعة: يظهر أمامك قيمة مخالفات المرور المستحق دفعها.

 

طرق سداد مخالفات المرور أون لاين 2023

بعد إتمام الخطوات السابقة سيظهر على الشاشة قيمة مخالفات المرور الخاصة بالسيارة، كما تظهر على الشاشة رسالة بعض الشروط والتي يجب الموافقة عليها، إتمام عملية تسجيل غرامات مخالفات المرور إلكترونياً.

 

كيفية سداد المخالفات المرورية 2023

توضح الخطوات المطلوبة لدفع الغرامات الكترونيا وهي:

الخطوة الأولى: كتابة الاسم رباعي في الخانة المحددة لذلك.
الخطوة الثانية: إضافة عنوان مالك السيارة، وكتابة أسم المرور التابع له المالك رقم السيارة الموجود على الرخصة

 

أنواع المخالفات المرورية 2023

أولًا: قيادة السيارة من دون رخصة.
ثانياً: استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
ثالثاً: السير عكس الاتجاه.
رابعاً: عدم ربط حزام الأمان عند القيادة.
خامساً: الوقوف عند الأماكن المخالفة.

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

 

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