الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال ربة منزل في اتهام زوجها بقتل ابنتها في الدقي

متهمة
متهمة

حصلت "الدستور" على أقوال ربة منزل في اتهام زوجها بقتل ابنتها بسبب خلافات أسرية في الدقي.

جاء بأقوال "ص.ز.ا" 23 سنة – ربة منزل – بأنها على إثر خلافات زوجية فيما بينها وبين المتهم فوجئت بقيامه باحتجازها ونجلتها الطفلة المتوفية إلى رحمة مولاها كلًا على حده لمدة أربعة أيام وتناوب التعدي عليهما بالضرب.

واستخدم في التعدي على الأولى سلاحين أبيض (منشار، عصا خشبية) محدثاً ما بهما من إصابات والموصوفة بتقريري الطب الشرعي المرفقين بالأوراق وفي يوم الواقعة تناهي إلى سمعها صوت تألم نجلتها أثر التعذيبات التي لحقتها من المتهم فقام الأخير بالنداء على لاحقها لفتح باب الشقة من الخارج واصطحب الطفلة لمداركتها بالعلاج وعقب ذلك أغلق الباب عليها فقامت بالنداء على لاحقها لفتحه لاستبيان أمر نجلتها، ثم أخبرت بوفاتها.

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة عاطل للمحاكمة أمام الجنايات لاتهامه بقتل ابنة زوجته بسبب خلافات أسرية مع والدتها في الدقي.

وكشفت اعترافات المتهم أنه اعتدى على المجني عليها بالضرب، ما أسفر عن وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كان قد تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد وفاة طفلة نتيجة الاعتداء عليها بالضرب، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين لرئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اعتدى عليها زوج والدتها بالضرب، ما أسفر عن وفاتها.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث  من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية مع والدة الطفلة، حيث اعتدى على الطفلة بالضرب وفوجئ بفقدانها الوعي، فحاول إسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

أقوال ربة منزل اتهام زوجها قتل ابنتها خلافات أسرية الدقي

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