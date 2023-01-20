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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-1-2023 وترددات القنوات الناقلة

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

ننشر لكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-1-2023 وترددات القنوات الناقلة، حيث يهتم محبو الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم وتستمر تصفيات أهم دوريات العالم وأيضًا الدوري المصري الذي يمتد حتى يونيو المقبل.

كما يهتم محبو الرياضة بمتابعة مباريات كأس العالم لليد الذي تشارك فيه مصر، وتعرض الدستور لقرائها مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-1-2023 وترددات القنوات الناقلة 

مواعيد مباريات اليوم 

يستضيف استاد القاهرة الدولي بعض مباريات الدوري المصري ومنها اليوم الجمعة مباراة سيراميكا كليوباترا ونادي سموحة في الدوري المصري الساعة 19:00 على قناة أون تايم سبورت.

ويستضيف استاد  برج العرب مباراة المصري ونادي عزل المحلة في الدوري المصري الساعة 17:00 على قناة أون تايم سبورت.

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وفي الدوريات الأجنبية يستضيف استاد إيبيروستار مباراة ريال مايوركا و سيلتافيجو في بطولة الدوري الإسباني الساعة 22:00 

يستضيف استاد ريدبول أرينا لايبزيج مباراة لايبزج و بايرن ميونيخ في الدوري الألماني الساعة 21:30 .

بطولة العالم لكرة اليد

أيسلندا ضد السويد الساعة 21:30

مونتنجرو  ضد بولندا  الساعة 21:30

البرازيل ضد المجر الساعة 19:00

إيران ضد فرنسا الساعة 19:00

السعودية ضد  كوريا الجنوبية  الساعة 19:00 

القنوات الناقلة للدوري المصري 

انطلقت نسخة 2022-2023  من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، وتمتد حتى يونيو 2023.

وتُبث مباريات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

ويستطيع محبو كرة القدم شراء تذاكر مباريات الدوري المصري لموسم 2022-2023  عبر موقع "تذكرتي" وهي الطريقة الوحيدة للحصول على تذاكر مباريات البطولة.

ولكن لابد أولًا أن تنشأ حسابًا جديدًا على الموقع، قبل اتخاذ خطوة شراء تذاكر مباراة فريقك المفضل، وكانت رابطة الأندية المصرية قد أعلنت مؤخرًا عن زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري المصري في موسم 2022-23 إلى ستة آلاف مشجع.

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