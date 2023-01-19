«الناشرون مش سماسرة».. الباز يطلق مبادرة لـ«تسعير الكتب» (إنفوجراف)

أطلق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، مبادرة لتسعير الكتب، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامجه «مش حسبة برمة» على إذاعة نغم FM.

وجاءت مبادرة الدكتور الباز بالتزامن مع قرب انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر له يوم 25 يناير الجاري، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل.

ودعا اتحاد الناشرين إلى تبني المبادرة بتسعير الكتب، وألا يعمل الناشر على تحديد ثمن الكتاب، متابعًا: "هناك كتب ترجع لسنوات ماضية يتم طرحها بسعر اليوم".