ارتفاع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 20-1-2023

ننشر لكم أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاع طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21، أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري، 5جنيهات، كما ارتفعت باقي الأعيرة عدة جنيهات.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت هذه الارتفاعات القياسية منذ قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل العملات ومتأثرة أيضًا بالارتفاعات الكبيرة التي يسجلها سعر الذهب العالمي .

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 20-1-2023

سجل الذهب عيار 21 سعر للبيع 1,740 جنيها، وشراء 1,770 جنيها زيادة بقيمة 5 جنيهات.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 للبيع 1,989 جنيها، وشراء 2,023 جنيها بزيادة 5.75 جنيه.

وارتفع الذهب عيار 22 مسجلًا للبيع 1,823 جنيها، وشراء 1,854 جنيها بزيادة 5.25 جنيه.

ارتفع الذهب عيار 18 مسجلًا للبيع 1,491 جنيها، وللشراء 1,517 جنيها بزيادة بقيمة 4.25 جنيه.

سجل عيار 14 للبيع 1,160 جنيها، وللشراء 1,180 جنيها بزيادة 3.25 جنيه.

الذهب عيار 12 للبيع 994 جنيها، وللشراء 1,011 جنيها زيادة 2.75 جنيه.

الأونصة للبيع 61,845 جنيها، وشراء 62,911 جنيها.

سعر الجنيه الذهب للبيع 13,920 جنيها، و للشراء 14,160 جنيها.

الكيلو للبيع 1,988,571 جنيها، وللشراء 2,022,857 جنيها.

سعر جنيه الذهب

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 7730 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 15455 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 15290 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 3875 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : السعر الآن: 3875 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من الجلّا ALGALLA : 15360 جنيه .

نصف جنيه ذهب عيار 21 من الجلّا ALGALLA : 7690 جنيه .

ربع جنيه ذهب عيار 21 من الجلّا ALGALLA : 3850 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE : 15580 جنيه .

جنيه ذهب عيار 21 من جيد جولد GAIED GOLD : السعر الآن: 15415 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 من جيد جولد GAIED GOLD : 7710 جنيه .

ربع جنيه ذهب عيار 21 : 3815 جنيه .