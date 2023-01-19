الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد فوز مصر على بلجيكا.. ناقد رياضى: نعتبر أقوى منتخبات اليد فى البطولة

منتخب مصر
منتخب مصر

هنأ الناقد الرياضي علي البحيري المنتخب المصري لكرة اليد فوزه على بلجيكا بفارق خمسة أهداف في افتتاح الدور الرئيسي ببطولة العالم 2023، المقامة في بولندا والسويد.

أضاف البحيري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن المنتخب المصري لكرة اليد يعتبر من أقوى المنتخبات في البطولة، لافتًا إلى أنه مرشح للقب، حيث يعتبر منتخب مصر لكرة اليد رابع أوليمبياد طوكيو، كأول منتخب عربي وإفريقي وقدم مستويات كبيرة أبرزها أمام منتخب الدنمارك حامل اللقب بواسطة ركلات الترجيح. 

وأوضح أن مباراة اليوم بالنسبة لمنتخب مصر كانت مباراة تجريبية قوية لمباراة منتخب الدنمارك، والتي تعتبر المواجهة الأهم، لافتًا إلى أن المواجهة التي ننتظرها جميعًا يوم الإثنين المقبل. 

وأشار إلى أن اللاعب علي زين تعرض للإصابة في بداية المباراة، لكنه تعافى سريعًا وتم علاجه وأكمل باقي المباراة، كما أن اللاعب أحمد الشامي السيد دودو أصيب في آخر المباراة، وتمت إراحته حتى الاطمئنان عليه.

وأكد أن منتخب مصر لكرة اليد قدم مباراة قوية جدًا، ومباراة السبت أمام منتخب البحرين تعتبر الخطوة الأقرب للتأهل إلى ربع النهائي.

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