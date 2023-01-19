بوريل: إشارة موسكو إلى المحرقة في ملف أوكرانيا «غير مقبولة ومعيبة»

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أن "من غير المقبول والمعيب" أن تشير موسكو إلى المحرقة للتنديد بدعم الدول الغربية لأوكرانيا و"تبرير عدوانها غير المشروع" على هذا البلد.

وقال بوريل في بيان: "التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف واتهم فيها الغرب بالبحث عن حل نهائي لروسيا في غير محلها وتقلل من الاحترام وتدنس ذكرى ستة ملايين يهودي وضحايا آخرين قتلوا بشكل منهجي خلال المحرقة"، وفق وكالة فرانس برس.

واعتبر الإسباني جوزيب بوريل أن "تلاعب النظام الروسي بالحقيقة لتبرير عدوانه غير المشروع على أوكرانيا وصل إلى مستوى متدن جديد غير مقبول وحقير".

وأوضح أنه "لا مقارنة بين جرائم ألمانيا النازية والمساعدة الدولية لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها وشعبها ضد عدوان غير مبرر. لقد غزت روسيا دولة مجاورة ذات سيادة تستهدف فيها المدنيين وتقتلهم بشكل يومي لتدمير البلاد والأمة الأوكرانية".