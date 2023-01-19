الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«موضة 2023».. أفضل الساعات الذكية المزودة بكاميرا عالية الجودة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصبحت الساعات الذكية شائعة جدًا في العامين الماضيين، حيث جعلت اللياقة والميزات الأخرى التي تقدمها لهم واحدة من أكثر الأدوات استخدامًا، كما يمكن للساعات الذكية تتبع خطوات المستخدمين والسعرات الحرارية ومعدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين وغير ذلك الكثير. 

كما تأتي العديد من الساعات الذكية أيضًا بميزة تتيح للمستخدمين التقاط الصور ومساعدتهم في الرد على المكالمات والرسائل النصية، ففي السطور التالية قدم الخبراء بموقع «gadgetsnow» قائمة بأفضل الساعات الذكية الشهيرة المزودة بكاميرات.

AR V8 Phone Smartwatch:

ساعة AR V8 الذكية متوافقة مع هاتفك الذكي، تتميز بشاشة تعمل باللمس، الساعة الذكية متوافقة مع نظام Android 4.0 والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 8.0 وما فوق. 

كما يتم دعم عداد الخطى والتقويم ومزامنة المكالمات والآلة الحاسبة والساعة وساعة التوقيت والتحكم في مشغل الموسيقى والتكلم الحر، منبه الجلوس، بالإضافة إلى مراقب النوم ومكافحة الضياع.

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ساعة ذكية Gedlly A1:

ساعة Gedlly A1الذكية متوافقة مع هاتفك الذكي، تتميز بشاشة تعمل باللمس، حيث تعد تقنية مكافحة الضياع، وعداد الخطى ومراقبة النوم، بالإضافة إلى التذكير بعدم الحركة، كما يتم أيضًا دعم Bluetooth Dialer و Call Reminder و Bluetooth Call ومشغل الصوت والتقويم.

ساعة ذكية GIXON Q18:

ساعة Gixon Q18 الذكية تتميز بشاشة تعمل باللمس، حيث تتضمن بعض ميزاته مراقبة النوم، عداد الخطى، والعثور على الهاتف، بالإضافة إلى كاميرا هاتف للتحكم عن بعد.

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ساعة ذكية AYL V8:

ساعة V8 الذكية، تحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 1.54 بوصة بدقة عالية تبلغ 240 بكسل، كما يعد مراقب النوم وعداد الخطى والكاميرا بعضًا من ميزاته الخاصة.

 

ساعة Fire-Boltt Ninja Calling:

يتوافق Fire-Boltt Ninja Calling مع جهازك اللوحي والهاتف الذكي، حيث يحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 1.69 بوصة بدقة عالية تبلغ 280 بكسل. 

كما تحتوي على مراقب الأكسجين في الدم، مشغل الموسيقى، الإخطارات وعداد الخطى، الكاميرا، بالإضافة إلى ميزة المكالمات الهاتفية والاتصال عبر البلوتوث.

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