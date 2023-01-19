الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الشروط الواجب توافرها للمستحقين للخبز من غير حاملى بطاقات التموين

الخبز
الخبز

كشف عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية تفاصيل كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين، والشروط الواجب توافرها للمستحقين، قائلاً:"إنه خبز حر بالسعر الحر، متاح لأي مواطن وأي شخص".

أضاف رئيس شعبة المخابز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن تغير سعر الدولار هبوطًا وصعودًا يؤثر على سعر الأقماح.

وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة لوزير التموين بخصوص أن الشعبة العامة للمخابز ستملك 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك رقابة على هذه المخابز، معقبا:"ما المانع أن يتم إسناد هذا العمل للمخابز البلدية، حيث ينضم إلينا 70 مليونا، فما المانع أن ينضم إلينا 30 مليونا حتى يكون هناك انضباط في الأسعار".

وأوضح أنه فيما يتعلق بأسعار الفترة السابقة، فإن الرغيف بوزن 75 جرام بسعر جنيه واحد، وعندما تقدمنا بهذا المشروع للوزارة، تم البدء في مناقشات المشروع، واستقر الرأي على تنفيذ المشروع.

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