الغباري: السيسي حريص علي جعل الطالب العسكري نموذجاً يحتذي به

علق اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على زيارة الرئيس السيسي اليوم للأكاديمية العسكرية المصرية.

قال خلال مداخلة هاتفية مع "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن الرئيس السيسي ينتهج أحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة لدور الطالب العسكري ليجعله نموذجًا يُحتذى به في القوات المسلحة.

وأكد أن لقاءات الرئيس بطلبة الدفعات الجديدة بالكليات العسكرية تقليد وضعه السيسي، موضحا أن الرئيس يتبع نهج جديد وهو إعطاء التوعية للطلبة المستجدين عن الوضع.

وأشار إلى أن الرئيس يحرص على توعية الطالب الجديد بالوضع الموجود فيه كطالب والجزء الآخر التوعية السياسية: "زمان مكنش فيه التوعية بالأسلوب اللي بيعمله الرئيس السيسي وبيبدأ معاهم من البداية".

ولفت إلي أن الرئيس السيسي الوحيد الذى وضع استراتيجية 15 سنة في مصر منذ أن تولى الرئاسة في أول سنة، موضحا أن الاستراتيجيات قبل ذلك كانت توضع على خمس سنوات أو اقل، ولكنه يستخدم قوة الدولة الشاملة الكاملة.