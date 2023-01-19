الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اعتماد 10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير المنظومة الصحية بالمنوفية

محافظ المنوفية مع
محافظ المنوفية مع محررة الدستور

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، عن الموافقة عن عدد من المشروعات في مجال الصحة داخل جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى تلك المشروعات جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة ودعم القيادة السياسية.

وأوضح محافظ المنوفية، أن بين المشروعات تنفيذ “معهد أورام منوف، ومستشفى أشمون الجديد، ومستشفي السادات الجديد، ومستشفى الشهداء، ومجمع طبي لمستشفيات منوف”، مؤكداً أن هذه المشروعات سيتم البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محافظ المنوفية أن هذه المشروعات في المجال الصحي تصل تكلفتها تصل إلى 10 مليارات جنيه وتأتي في إطار خطة الدولة للاهتمام بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين علي مستوي المحافظة.

وأوضح أن معهد الأورام بمدينة منوف، كان حلما لأهالي المحافظة، ويخدم 5 ملايين مواطن من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتنفيذه، كما شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خلال زيارته الأخيرة للمحافظة الموقع والرسوم الخاصة به وسيتم العمل فيه خلال الفترة القادمة.

إبراهيم أبوليمون أبوليمون الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة 10 مليار جنيه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار

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