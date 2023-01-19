الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية اليونان يبحث مع السفير المصري سبل تنسيق المواقف تجاه التطورات الإقليمية

وزير خارجية اليونان
وزير خارجية اليونان يستقبل السفير المصري

استقبل وزير الخارجية اليوناني " نيكوس دندياس"، اليوم الخميس، السفير عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان.

جانب من اللقاء 

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والعمل على تكثيف الجهود لاستشراف آفاق تعاون جديدة، خاصة في مجالات التبادل التجاري والاقتصادي، والاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وكذلك، تم مناقشة عدد من التطورات الإقليمية الراهنة، وسبل تنسيق المواقف والرؤى بين البلدين إزائها.

مصر اليونان سفير مصر وزير الخارجية اليونانى التطورات الإقليمية

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