وزير خارجية اليونان يبحث مع السفير المصري سبل تنسيق المواقف تجاه التطورات الإقليمية

استقبل وزير الخارجية اليوناني " نيكوس دندياس"، اليوم الخميس، السفير عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان.

جانب من اللقاء

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والعمل على تكثيف الجهود لاستشراف آفاق تعاون جديدة، خاصة في مجالات التبادل التجاري والاقتصادي، والاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وكذلك، تم مناقشة عدد من التطورات الإقليمية الراهنة، وسبل تنسيق المواقف والرؤى بين البلدين إزائها.