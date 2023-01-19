الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأعلى للثقافة» تُصدر الجدزء الأول من موسوعة أعلام الأدب المصري الحديث والمعاصر

موسوعة أعلام الأدب
موسوعة أعلام الأدب المصري الحديث والمعاصر.. الجزء الأول" ..أ

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للثقافة، ديوان "موسوعة أعلام الأدب المصري الحديث والمعاصر.. الجزء الأول"، تحت إشراف الدكتور سعيد الوكيل، وتحرير الدكتور ماجد الصعيدي.

وتكشف الموسوعةُ عن القوَّةِ الكامِنَةِ في الثقافةِ المصرية، وتؤكد استمرار ريادة الأدب المصري وقدرته على أن يظل قائدًا لركب الحضارة العربية، وتعيد التأسيس لذلك الوجود الحضاري الفريد المتجدد لمصر العربية؛ إذ تقدم صورة أكثر وضوحًا عن أعلام الأدب المصري الحديث والمعاصر، بدءًا من مطلع القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن الحادي والعشرين؛ وهم أعلام لا يزال كثير منهم بحاجة إلى كشف إنجازاتهم وتأمل أعمالهم، وبعضهم لا يزال بحاجة إلى أن يُعاد اكتشافه.

ويَتجلى في هذه الموسوعة الحرص على دقة المعلومات، وتوثيقها علميا منضبطا يُيَسّر لمن شاءَ أن يعود إلى المصادر والمراجع، للاستزادة وتعمق المعرفة، كما يتجلى الحرص على أن تكون اللغة فيها معبرةً عن التجانس صياغيا وبنائيًّا؛ فقد وُضِعَت معايير دقيقة منضبطة يُختار العلم على أساسها، ومن المخطط له أن تتوسع الموسوعةُ في مقبل الأيَّام، بعد أن تخرج كاملةً في صورتها الأولى وبكل أجزائها، لتتجاوز مطلع القرن إلى اللحظة الراهنة.

ديوان بعنوان موسوعة أعلام الأدب المصري الحديث والمعاصر لجزء الأول الدكتور سعيد الوكيل الدكتور ماجد الصعيدي دقة المعلومات

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