السيسى للمصريين: «كلنا مع بعض هنستحمل.. اوعوا حد يخوّفكم»

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث اطمأن على تدريب الطلاب وحياتهم المعيشية.

وشهد الرئيس عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة.

واجتمع الرئيس السيسي بعدد من أهالي الطلاب الجدد للأكاديمية العسكرية، قائلاً: "اوعوا أبدًا يا أهل مصر حاجة تأثر فيكم، ولا حد يتكلم يخوفكم ويقلقكم أبدًا، أنا بقول للرجل وللمرأة المصرية كلنا مع بعض كده، ومعلش نظموا أكثر واستحملوا أكثر معلش، ربنا يخليكوا ويحميكوا ويبارك فيكم".