تبطين الترع ضمن «حياة كريمة» داخل مركز أطفيح بالجيزة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال مجال الزراعة داخل مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، لتحسين معيشة المواطنين في الريف المصري.

ونفذت مبادرة «حياة كريمة » العديد من المشروعات الزراعية من بينها إنشاء المجمعات الزراعية لتقديم الدعم اللازم لجميع العاملين في القطاع، من فلاحين ومهندسين زراعيين وتجار، بجانب التدريب على تعلم الطرق الحديثة لزراعة المحاصيل وأساليب جني الثمار، وكيفية تغليف المنتجات، كما قامت المبادرة بتبطين الترع داخل تلك القرى للحد من إنتشار الإمراض الناتجة عن تراكم المياه وغيرها من الأمور الفنية التي تتعلق بالمهارات الزراعية، وذلك عبر دورات يقدمها مهندسون زراعيون ضمن المبادرة الرئيسية.

برامج تنموية ومشروعات عملاقة لتحسين المعيشة

في هذا الإطار أشاد خليل معوض من مركز أطفيح بالجيزة، بدور «حياة كريمة» في تطوير القطاع الزراعي بجميع القرى التابعة للمركز، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من هذه القرى تعتمد على الزراعة بشكل كبير في دخلهم .

وقال «معوض» إن المبادرة نفذت برامج تنموية ومشروعات عملاقة لتطوير الزراعة في قرى المركز، لافتًا إلى أن إنشاء المجمعات الزراعية على رأس الخطط التي وضعتها المبادرة لتطوير القطاع الزراعي الذي أعاد بالخير الكثير على جميع المزارعين.

أضاف أن برنامج المبادرة الرئاسية يستهدف تنمية كل المجالات الحيوية في قرى مركز أطفيح، خاصة تلك التي تمس حياة الأهالي وتنعكس على مستوى معيشتهم بشكل رئيسي وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي والإنتاجي للمزارعين.

ولفت إلى أن المبادرة نفذت أيضًا مشروع تبطين الترع في جميع قرى أطفيح تقريبًا، مشيرًا إلى أن المستهدف هو زيادة مساحة الأراضي الزراعية وإنتاج محاصيل ذات جودة عالية، لذا كان من الضروري تحسين مياه الري وطرق الزراعة باستخدام الطرق الحديثة التي توفر المال والمجهود للمزارعين .