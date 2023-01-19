الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تبطين الترع ضمن «حياة كريمة» داخل مركز أطفيح بالجيزة

حياة كريمة
حياة كريمة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال مجال الزراعة داخل مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، لتحسين معيشة المواطنين في الريف المصري.

ونفذت مبادرة «حياة كريمة » العديد من  المشروعات الزراعية من بينها إنشاء  المجمعات الزراعية لتقديم الدعم اللازم لجميع العاملين في القطاع، من فلاحين ومهندسين زراعيين وتجار، بجانب التدريب على تعلم الطرق الحديثة لزراعة المحاصيل وأساليب جني الثمار، وكيفية تغليف المنتجات، كما قامت المبادرة بتبطين الترع داخل تلك القرى للحد من إنتشار الإمراض الناتجة عن تراكم المياه وغيرها من الأمور الفنية التي تتعلق بالمهارات الزراعية، وذلك عبر دورات يقدمها مهندسون زراعيون ضمن المبادرة الرئيسية.

برامج تنموية ومشروعات عملاقة لتحسين المعيشة

في هذا الإطار أشاد خليل معوض من مركز أطفيح بالجيزة، بدور «حياة كريمة» في تطوير القطاع الزراعي بجميع القرى التابعة للمركز، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من هذه القرى تعتمد على الزراعة بشكل كبير في دخلهم .

وقال «معوض» إن المبادرة نفذت برامج تنموية ومشروعات عملاقة لتطوير الزراعة في قرى المركز، لافتًا إلى أن إنشاء المجمعات الزراعية على رأس الخطط التي وضعتها المبادرة لتطوير القطاع الزراعي الذي أعاد بالخير الكثير على جميع المزارعين.

أضاف أن برنامج المبادرة الرئاسية يستهدف تنمية كل المجالات الحيوية في قرى مركز أطفيح، خاصة تلك التي تمس حياة الأهالي وتنعكس على مستوى معيشتهم بشكل رئيسي وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي والإنتاجي للمزارعين.

ولفت إلى أن المبادرة نفذت أيضًا مشروع تبطين الترع في جميع قرى أطفيح تقريبًا، مشيرًا إلى أن المستهدف هو زيادة مساحة الأراضي الزراعية وإنتاج محاصيل ذات جودة عالية، لذا كان من الضروري تحسين مياه الري وطرق الزراعة باستخدام الطرق الحديثة التي توفر المال والمجهود للمزارعين . 

المبادرة حياة كريمه أطفيح مركز الجيزة المواطنين المشروعات الزراعية بتبطين الترع

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

قصة محمد مايكل صاحب أشهر هدف شعبى فى «كابيتانو مصر»

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 للمعلمين

مئات الآلاف يتظاهرون في فرنسا احتجاجًا على قانون التقاعد

مواطنون عن تيسير حياة كريمة للزواج: «جاءت في وقتها»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران

أمام مجلس الأمن.. مصر ترفض اقتحام مسئولين إسرائيليين للأقصى وتحذر من خطورة الانتهاكات

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل