السيسى لأهالى طلاب الأكاديمية العسكرية: «بنبنى شخصية أمينة وشريفة تحمى بلدها بروحها»

تفقّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث اطمئن على تدريب الطلاب وحياتهم المعيشية.

وشهد الرئيس السيسي عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة.

واجتمع السيسي بعدد من أهالي الطلاب الجدد للأكاديمية العسكرية، قائلاً:"إحنا حريصين على بناء الشخصية، عشان نكوّن شخصية أمينة وشريفة وتحافظ وتحمي بلدهم بدمها بروحها".

وتابع "إحنا بنبقي حريصين ننقي ونفرز ونختبر الطلاب على مدى شهور طويلة عشان ابنكم يكون عضو من أعضاء القوات المسلحة، وبنقدم له أحسن تدريب".