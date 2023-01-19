«عشان مننساش».. رسالة السيسى لأهالى طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية

تفقد الرئيس السيسي، فجر اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث اطمأن على تدريب الطلاب وحياتهم المعيشية.

وشهد السيسي عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها، وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة.

واجتمع الرئيس السيسي بعدد من أهالي الطلاب الجدد للأكاديمية العسكرية، قائلاً: "إحنا بخير وسلام الحمد لله، والأمور كلها هتبقي أحسن من كده إن شاء الله، آه عندكوا شك، إوعي تفتكر إني بقول كلام معنوي، لا والله العظيم أنا مطمن جدًا بالله فإن كانت الظروف صعبة هتعدي وبكرة الأيام دي هتبقى زي الأيام اللي قبل كده".

وتابع "إنتو نسيتوا، افتكروا كده لما كان يتقال الأشرار فجروا شارع ولا كنيسة ولا هجموا على كمين، وشوفوا مصر كلها كانت بتبقى زعلانة.. طب ده تجاوزناه وعبرناه، طب أنا بتكلم في الحاجات دي ليه.. عشان مننساش".