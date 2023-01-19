السيسى للمرة الرابعة: «متخافوش يا مصريين.. البلد هتصمد وتعيش»

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث اطمأن على تدريب الطلاب وحياتهم المعيشية.

وشهد السيسي عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة.

واجتمع الرئيس السيسي بعدد من أهالي الطلاب الجدد للأكاديمية العسكرية، قائلاً: "دايمًا في السنين اللي فاتت بنشوف أزمات، ومصر صمدت وعاشت وهتصمد وهتعيش، هى صمدت بالشعب، مفيش مجال أبدًا والله للخوف والقلق ودي رابع مرة أقولها".