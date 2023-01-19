الرئيس السيسى: «ملاحظ خوف عند الناس.. بس دى مش أول أزمة يا مصريين»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بعدد من أسر وأهالي الطلاب الجدد بالأكاديمية العسكرية المصرية.

ووجه الرئيس السيسي، رسالة للأسر قال فيها: "في خوف عند الناس، وأنا ملاحظ ده.. طيب هل أنا موافق عليه.. طبعًا لا خالص".

وتابع: "هو أنتوا أول مرة تشوفوا مشكلة ولا إيه.. بس دي مش أول أزمة نمر بيها يا مصريين".

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فجر اليوم الخميس، جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية، للاطمئنان على طلاب الأكاديمية وانتظام أعمال التدريب واستقرار حياتهم المعيشية.

وشهد الرئيس السيسي عدد من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقًا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة.

