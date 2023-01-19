السيسى: «الدولة لم تُحمّل المواطن الأسعار الحقيقية للسلع»

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الخميس، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث اطمأن على تدريب الطلاب وحياتهم المعيشية.

وشهد السيسي عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة.

واجتمع الرئيس السيسي بعدد من أهالي الطلاب الجدد للأكاديمية العسكرية، قائلاً: "أسعار السلع زادت ومبقتش زي الأوّل، وإحنا بنخلي شبكة من المنافذ ومن عربيات التوزيع للمنتجات تبقي موجودة وقريبة من الناس، عشان توفر أسعار تبقي مش ضاغطة، فالدّولة لم تحمل المواطن الأسعار الحقيقية للسلع الغذائية".