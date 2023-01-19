ضبط 23 ألف كتاب مطبوع بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط مكتبة لبيع وتوزيع العديد من الكتب الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات أجهزة الأمن قيام مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم الأزبكية بالقاهرة، ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (23480) كتاب تعليمي خارجي لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.