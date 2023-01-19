الرئيس السيسى: «توفير متطلبات 100 مليون مواطن أمر مش بسيط»

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية، لمتابعة انتظام تدريبات الطلاب وحياتهم المعيشية.

وشهد الرئيس السيسي عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجولة، عددا من أهالي الطلاب الجدد بالأكاديمية العسكرية.

وأكد الرئيس السيسي: “الحياة قاسية وصعبة وزيادة التكاليف أصبحت عبئًا على الناس، وبكلم المصريين من خلالكم”.

وتابع: "كل كام شهر بنزيد مليون، وعندنا ضيوف 7 ملايين، لما أكون عايز أوفر متطلبات 100 مليون، أمر مش بسيط.. لأن الأسعار مبقتش زي الأول".