الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

أنظمة الطائرة.. لماذا يتم إغلاق الهواتف والأجهزة الإلكترونية أثناء الرحلة؟

الطيران
الطيران

سلط تقرير عبر موقع “زي بيزنس” الهندي، اليوم الخميس، الضوء على الهواتف المحمولة والأججهزة الإلكترونية أثناء الرحلة وأثناء ركوب الطائرة، مشيرة الى انه يتم وضع الهواتف والأجهزة الذكية على على وضع الطيران؛ لتوقف الجهاز عن إرسال الإشارات الخلوية وايقاف تشغيل الواي فاي وتعطيل عمل البلوتوث أيضاً. 

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تقديم العديد من شركات الطيران خدمات الإنترنت على متن الطائرة ويمكن للمسافرين توصيل أجهزتهم الشخصية، أوضح التقرير لماذا تضع الهواتف والأجهزة الإلكترونية على وضع الطيران في الطائرة وأثناء الرحلة؟.

وقال التقرير هل تساءلت يومًا لماذا يتعين عليك إما إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة أو تشغيل وضع الطائرة، وضع الطيران أثناء السفر بالطائرة؟ ماذا يحدث للأجهزة عندما تسافر آلاف الأقدام فوق السطح؟.

لماذا يعد وضع الطائرة مهما؟ 

عند تشغيل وضع الطائرة ، فإنه يفصل الاتصال اللاسلكي بالجهاز، يتوقف الجهاز عن إرسال الإشارات الخلوية، حيث يقوم أيضًا بإيقاف تشغيل اتصال wi-fi، يعمل وضع الطائرة على تعطيل البلوتوث أيضًا.

ويُنصح بوضع الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية في وضع الطائرة لأن الإشارات الصادرة عن الأجهزة يمكن أن تقاطع أنظمة اتصالات الطائرة، كما  يصدر كل جهاز موجات راديو قوية بالإضافة إلى تداخل كهرومغناطيسي، وقد يؤثر ذلك على نظام اتصالات الطائرة، مما يخلق صعوبات.

وفقًا للوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ، فإن الهواتف المحمولة محظورة في الطائرات للحماية من التداخل اللاسلكي مع شبكات الهواتف المحمولة على الأرض، ويعني ارتفاع 40 ألف قدم في الهواء، أن الهواتف المحمولة النشطة ستلتقط الخدمة من أبراج خلوية متعددة على الأرض، قد يؤدي ذلك إلى ازدحام الشبكات وتعطيل خدمة إشارة الطيران.

كما أنه يمكن للمسافرين استخدام أجهزتهم حتى بعد تشغيل وضع الطائرة، مشيرا الى انه مع ذلك، لن يكون هناك اتصال بالشبكة الخلوية أو شبكة wi-fi، هذا يعني أنه لا يمكنك تلقي أو إجراء مكالمات ورسائل نصية واستخدام خدمات الإنترنت.

يمكن للمسافرين استخدام الإنترنت على الأجهزة أثناء وضع الطائرة فقط في حالة توفر شبكة wi-fi أثناء الرحلة، حيث يحتاج إلى تشغيل wi-fi حتى في وضع الطيران، ولذلك تقدم العديد من شركات الطيران خدمات الإنترنت على متن الطائرة ويمكن للمسافرين توصيل أجهزتهم الشخصية.

الهواتف المحمولة الاجهزة الالكترونية الرحلة ركوب الطائرة الإنترنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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