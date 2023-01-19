الرئيس السيسى: نمر بظروف صعبة مثل باقى الدول

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث اطمأن على تدريبات الطلاب وحياتهم المعيشية.

وشهد الرئيس السيسي عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة.

واجتمع الرئيس السيسي بعدد من أهالي الطلاب الجدد للأكاديمية العسكرية، قائلاً: “نحن نمر بظروف صعبة مثل باقي الدول، وقد تأثرنا في فترة جائحة كورونا والحرب الروسية”

وتابع: "نتمنى انتهاء الأزمة بكل آثارها لأنها تسبب أزمات كبيرة جداً في العالم وعندنا هنا في مصر، لكن الدولة المصرية بمؤسساتها تسعى أن تعبر الدولة بأقل ما يمكن من التأثير، ونحاول في تلك الظروف ألا تكون الحياة قاسية على الناس".