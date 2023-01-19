الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: نحاول تخفيف غلاء المعيشة على المصريين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا كنا نعاني من مشكلة في الدولار خلال الأربعة أشهر الماضية، متابعًا: «لكن الحمد لله وبقول للمصريين الأمور أصبحت أفضل ولا توجد مشكلة في الدولار، ونحاول تخفيف غلاء المعيشة على المصريين».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة تقوم بجهد كبير جدًا للتخفيف على الناس متابعًا: «نوزع 3 ملايين كرتونة سلعًا غذائية حتى شهر رمضان للتخفيف عن كاهل المواطنين تكلفة السلع الأساسية».

وتابع الرئيس السيسي: «أنهينا جزءًا كبيرًا من أزمة سلع الموانئ كما وعدنا المصريين».

الدولار أزمة الدولار السيسي الرئيس السيسي أزمة سلع الموانئ سلع الموانئ توفير السلع الأساسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

5 جلسات نقاشية.. تفاصيل مُشاركات وزيرة التعاون الدولية فى فعاليات منتدى «دافوس»

«عشان مننساش».. رسالة السيسى لأهالى طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية

وكيل «شباب القليوبية» يتابع إجراءات إطلاق المبادرة الوطنية «المواطن قدوة»

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية