الرئيس السيسى: نحاول تخفيف غلاء المعيشة على المصريين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا كنا نعاني من مشكلة في الدولار خلال الأربعة أشهر الماضية، متابعًا: «لكن الحمد لله وبقول للمصريين الأمور أصبحت أفضل ولا توجد مشكلة في الدولار، ونحاول تخفيف غلاء المعيشة على المصريين».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة تقوم بجهد كبير جدًا للتخفيف على الناس متابعًا: «نوزع 3 ملايين كرتونة سلعًا غذائية حتى شهر رمضان للتخفيف عن كاهل المواطنين تكلفة السلع الأساسية».

وتابع الرئيس السيسي: «أنهينا جزءًا كبيرًا من أزمة سلع الموانئ كما وعدنا المصريين».