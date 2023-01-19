السيسى لأهالى طلاب الأكاديمية العسكرية: «ببارك جهد ولادكم فى محاربة الإرهاب»

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر الخميس الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث اطمأن على تدريب الطلاب وحياتهم المعيشية.

وشهد الرئيس عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة.

واجتمع السيسي بعدد من أهالي الطلاب الجدد للأكاديمية العسكرية: "إحنا الحمد لله وفّقنا في إزالة خطر جديد عن بلدنا مصر، خلال الـ10 سنين اللي فاتوا، والحقيقة إن المواجهة بدأت من أكثر من 10 سنين".

وتابع: "المواجهة العسكرية كانت كبيرة أوي اعتبارًا من 2013، وأنا ببارك لكم ولمصر على الجهد والعرق اللي قدموه ولاد مصر".