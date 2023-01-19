رئيس «ايتيدا»: نسعى لمضاعفة أعداد المتخصصين فى مجال الإلكترونيات

أكد المهندس أحمد الظاهر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن الهيئة تضع صناعة وتصميم الإلكترونيات على رأس أولوياتها كواحدة من أهم الصناعات التكنولوجية الرئيسية عالميًا والتى تساهم فى تعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد “الظاهر” أن الهيئة تسعى من خلال استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد “2022-2026”، والتى تم إطلاقها فى فبراير الماضى، لمضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود والترويج لمصر كمقصد جاذب لمقدمى خدمات تصميم الإلكترونيات وخدمات القيمة المضافة واختبار الجودة والأنظمة المدمجة وتعزيز تنافسيتها العالمية فى هذا القطاع الواعد.

جاء ذلك خلال افتتاح القمة الأولى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات (GSA) فى القاهرة بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والتى تنظمها وحدة الأعمال الإقليمية "جى إس إيه مصر"، بالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وجمعية "اتصال"؛ وبمشاركة مسئولى وممثلى أكثر من 60 شركة محلية وعالمية متخصصة فى مجال تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة فى صناعة أشباه الموصلات، وعدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين فى هذه الصناعة.

وأضاف رئيس "ايتيدا"، أن الشركات المحلية فى مصر لديها العديد من قصص النجاح على المستوى الدولى فى خدمات القيمة المضافة، كما يعمل فى مصر ما يزيد عن 15 شركة عالمية متخصصة فى مجالات تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة وتطوير الدوائر المتكاملة وأشباه المواصلات واختبار برمجيات الرقائق الإلكترونية والتى تقوم بتصدير خدماتها للخارج؛ مشيرا إلى أن مصر تتمتع بالمهارات المتخصصة حيث يعمل أكثر من 6 آلاف مهندس متخصص فى هذا القطاع شديد التخصص مما يعكس جاذبية السوق المصرى كبيئة محفزة للأعمال والإبداع والتطوير فى مجالات تصنيع وتصميم الإلكترونيات.

ومن جانبها؛ أوضحت جودى شيلتون، الرئيس التنفيذى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات GSA، أن التحالف العالمى يضم أعضاء من كبريات الشركات فى مختلف جوانب الصناعة من مصنعى اشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والبرمجيات؛ مشيرة إلى أن هذه الصناعة تنمو بمعدلات كبيرة بلغت 40٪؜ فى الفترة من 2020 وحتى 2022؛ لافتة إلى أن أبرز التحديات التى تواجه هذه الصناعة وعلى رأسها نقص المهارات المتخصصة.

وأضافت “شيلتون” أن مصر تحظى بالعديد من المزايا وهو ما دفع التحالف لأن يقوم لأول مرة بإنشاء وحدة أعمال خارج التحالف فى مصر والتى تضم الآن نحو 30 شركة؛ مؤكدة أن مصر لديها قاعدة عريضة من المهارات، كما أنها تعد بوابة لمختلف الأسواق وقارة أفريقيا.

وتتضمن القمة عددًا من الفعاليات والندوات وحلقات النقاش التى تستهدف تسليط الضوء على الوضع الراهن لصناعة أشباه الموصلات عالميًا، ومزايا وتنافسية السوق المصرى، وعقد مناقشات حول التكنولوجيات المتقدمة، واستثمارات رأس المال المخاطر، ومستقبل أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة فى صناعة السيارات، والتحديات الراهنة التى تواجه الصناعة وعلى رأسها نقص المهارات.

ويعد التحالف العالمى لأشباه الموصلات (Global Semiconductor Alliance) منظمة صناعية رائدة تجمع القادة والمتخصصين فى مجالات أشباه الموصلات والبرامج والحلول والأنظمة والخدمات بهدف إنشاء نظام بيئى تقنى عالمى فعال ومستدام ومربح. وتضم أكثر من 300 عضو من الشركات، بما فى ذلك أكثر من 120 شركة حكومية، وتوفّر منصة فريدة من نوعها، يتفاعل من خلالها المديرين التنفيذيين والشركاء والعملاء للابتكار وتسريع نمو القطاع وتعزيز العائد الاستثمارى والفكرى. ويمثّل أعضاء "جى إس إيه" (GSA) نحو 70 % من قطاع أشباه الموصلات الذى تفوق قيمته 500 مليار دولار أمريكى.