الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

السيسى: «لو معملناش مدن جديدة هنكون قصّرنا فى حق بلدنا»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفقّد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث اطمأن على تدريبات الطلاب وحياتهم المعيشية.

كما شهد الرئيس السيسي عددًا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقًا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة.

خلال الجولة، قال الرئيس السيسي: "إحنا محتاجين وإحنا بنَضخ دم جديد لمؤسسات الدولة نطوّر نفسنا فقولنا نجيب كل اللي هيتعينوا جداد يقعدوا معانا 6 شهور يشوفوا شكل جديد من الإعداد والتأهيل".

وتساءل الرئيس عن فكرة بناء المدن الجديدة قائلاً: "إحنا عملنا المدن الجديدة دي عشان القاهرة خلال الـ 20 ـ 30 سنة الجايين هتنموا بمعدل 6 ملايين نسمة.. طب الأجيال الجديدة دي هتروح فين؟، مكنش عندنا خيارات أخرى أقل تكلفة غير كده عشان نستوعب السكان الجداد، ولو مكناش عملنا كده هنكون قصرنا في حق بلدنا".

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