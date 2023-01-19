السيسى للطلاب الجدد بالأكاديمية العسكرية: «أنتم فى مهمة عظيمة»

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالطلاب الجدد في الأكاديمية العسكرية المصرية، قائلًا: «كل التقدير والاحترام لكم لانضمامكم إلى القوات المسلحة، دي مهمة عظيمة أوي إنكم تشاركوا فيها، وتكونوا موجودين معانا خلال رحلة كبيرة أوي، تبدأ من النهاردة في الأكاديمية، وربنا يديكم العمر والصحة».

وأضاف، خلال كلمته أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم: «أتمنى لكم التوفيق، أعرف أن الفترة الأولى تكون صعبة، بسبب الانتقال من الحياة المدنية إلى شكل آخر من الحياة، نتعود عليه هنا في الكلية».

وتابع: «نبدأ يومنا في الساعة الخامسة صباحا، في إطار إعداد إنسان مقاتل، إنسان من كل الوجوه العلمية والثقافية والفكرية والإنسانية والعسكرية».