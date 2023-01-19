قطار المقاولون يواصل انتصاراته على حساب أسوان ويقترب من المربع الذهبى

واصل فريق المقاولون العرب سلسلة انتصاراته مؤخرًا، عقب الفوز على أسوان بهدف نظيف، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد للذئاب عمر فتحي "سافيولا" في الدقيقة الـ25 من عمر المباراة، عقب كرة عرضية من أوتشايا جهة اليسار، لزميله عمر فتحي داخل يمين منطقة الجزاء، الذي استلم الكرة وسددها مباشرة داخل الشباك.

ويعد هذا الفوز هو الرابع على التوالي للمقاولون على مدار المباريات الماضية، بينما واصل أسوان نزيف النقاط.

وكاد أسوان يدرك التعادل من هجمة منظمة، في الدقيقة الـ38، قادها المغربي أحمد بلحاج لـ"ناجي جدو"، داخل منطقة الجزاء حيث سدد رأسية تصدى لها حارس المقاولون ببراعة، لترتد إلى ميدو مصطفى الذي سدد كرة قوية لتجد محمود أبوالسعود مرة أخرى.

وفي الدقيقة الـ50، ينقذ عمرو حسام حارس أسوان، هدفا مؤكدا للمقاولون العرب، بعد تصدي لتسديدة أحمد عاطف، كما منع الحارس، هدفا آخر للمقاولون بعد تصويبة من مامادو أنياس داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الـ56.

وفي الدقيقة الـ84، حافظ محمود أبوالسعود حارس المقاولون، على فوز فريقه، عقب إنقاذه الرائع لتسديدة الأنجولي ديلسون كاموني مهاجم أسوان المزدوجة من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء.

وكان المقاولون العرب بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع: جوزيف أوتشايا - أحمد علاء - فاروقا نور الدين - عمر فايد.

خط الوسط: أحمد الشيمي - عمر فتحي - محمد رزق - لويس إدوارد.

خط الهجوم: فادي فريد - جون أوكلي.

أما تشكيل أسوان كان التالي

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" وإسلام صلاح، وأحمد فتحي "كاستيلو" وعلى فتحي.

خط الوسط: رافائيل وعماد فتحي، وأحمد بلحاج وأحمد خالد.

خط الهجوم: محمد ناجي "جدو" وديلسون كاموني.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده لـ24 نقطة، جعلته قريبًا للغاية من اقتحام المربع الذهبي حيث يأتي في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، أما أسوان تجمد رصيده عند 17 نقطة، يظل بها في المركز التاسع.